Russia, comunali a Mosca: partito di Putin perde un terzo dei seggi

di mrc/scp

Mosca (Russia), 9 set. (LaPresse(AFP) - Il partito russo al governo del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha subito una pesante battuta d'arresto alle elezioni comunali di Mosca, perdendo circa un terzo dei seggi in base ai risultati provvisori forniti dalle agenzie di stampa russe. Dopo il conteggio di quasi tutti i voti, i candidati sostenuti dal Cremlino hanno perso in 20 dei 45 distretti della capitale, dopo un'estate segnata da numerose manifestazioni dell'opposizione. Finora controllavano 38 seggi in Parlamento.

