Russia, bandiera arcobaleno Lgbti su sede ambasciata Usa a Mosca

di scp

Torino, 25 giu. (LaPresse) - Oggi, l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia espone all'esterno della propria sede la bandiera arcobaleno simbolo dell'orgoglio Lgbti. "La bandiera Lgbti è stata creata dall'artista e attivista americano Gilbert Baker e per la prima volta è stata sollevata come simbolo di speranza e diversità il 25 giugno 1978, durante la parata del Gay Freedom Day a San Francisco. Giugno è il Mese dell'orgoglio e celebriamo che tutti meritano di vivere una vita libera da odio, pregiudizio e persecuzione. Come ha affermato l'ambasciatore Sullivan, 'i diritti Lgbti sono diritti umani. E i diritti umani sono universali. E' così semplice'". Lo annuncia l'ambasciata Usa a Mosca.

