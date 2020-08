Ruanda, arrestato eroe del film Hotel Rwanda per terrorismo

Paul Rusesabagina, celebrato nel film Hotel Rwanda come l'eroe che salvò la vita di oltre 1.200 persone dal genocidio che sconvolse il paese nel 1994, è stato arrestato dal governo ruandese con l'accusa di terrorismo. Lo ha annunciato la polizia. Noto critico del presidente Paul Kagame, Rusesabagina viveva fuori dal Ruanda dal 1996 e la polizia non ha detto dove sia stato arrestato.

La locandina del film Hotel Rwanda del 2004. Con Don Cheadle, candidato all'Oscar come migliore attore

"Attraverso la cooperazione internazionale, il Rwanda Bureau of Investigation vuole informare il pubblico che Paul Rusesabagina è stato arrestato", ha detto la polizia, "Rusesabagina è sospettato di essere il fondatore, leader, sponsor e membro di gruppi terroristici violenti, armati ed estremisti tra cui il Movimento ruandese per il cambiamento democratico (MRCD) che opera in vari luoghi della regione e all'estero".

