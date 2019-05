È un maschio! Appena nato il royal baby di Harry e Meghan

Dopo settimane di dubbi (Sarà gà nato? E da quanto? Meghan è ancora in dolce attesa), arriva la notizia ufficiale: la duchessa di Sussex ha dato alla luce alle 5.26 di mattina un maschietto (di 3,3 kg), che è settimo in linea di successione al trono britannico e ottavo bis nipote della regina Elisabetta.

I duchi avevano già annunciato da mesi che il parto non avrebbe la tradizione. Niente equipe reale in sala parto, niente esposizione pubblica del bebè fuori dall'ospedale, come accaduto per i tre royal baby di William e Kate. La duchessa di Sussex anzi ha scelto di partorire in casa (Frogmore Cottage), aiutata da un'ostetrica di fiducia e supportata dalla presenza della madre. Per i bookmaker i nomi più probabili per il bebè sono Arthur e Charles, come il nonno.

Harry è stato presente durante tutto il parto. "Sono così fiero di mia moglie. Il bambino è meraviglioso, sono al settimo cielo", avrebbe dichiarato il duca di Sussex.

