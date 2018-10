Fico a Bruxelles: "Tempo di abbassare i toni. Dialogo costruttivo con Moscovici"

"Dialogo costruttivo", "Abbassare tutti i toni", "Moscovici verrà in Italia". Ecco Roberto Fico, l'altra faccia della maggioranza Lega-M5S, l'uomo che dalla Presidenza della Camera cerca di smussare gli angoli e di mantenere un minimo di dialogo con le altre forze politiche. E questo ruolo di pace, ogg, Fico ha provato a svolgerlo anche a livello europeo. Visita a Bruxelles per vedere commissari importanti (Moscovici e Junker), par parlare con il presidente del Parlamento, Antonio Tajani e incontrare i capigruppo di tutte le forze politiche europee.

Moscovici. - L'incontro con il Commissario europeo agli affari economici, è durato un po' meno di un'ora: "C'è stato un dialogo costruttivo - ha detto poi Fico - che deve continuare, tutto il resto viene da sè e migliora, senza nessun problema: tra le istituzioni lo spazio per il confronto si trova sempre. Si sente l'esigenza di abbassare i toni generali, uscire tutti dalle dichiarazioni generali ed entrare nella politica perché nella politica ci sono margini di dialogo. Nessuno vuole attaccare nessun altro. Al centro ci sono i lavori che si faranno con la manovra e con la commissione". E il presidente della Camera, all'uscita, ha voluto precisare: "Io non faccio le veci del Governo. Ci siamo detti che il dialogo è fondamentale, non c'è motivo della commissione per andare contro qualcosa o qualcuno". Una considerazione anche sulla Nota di Aggiornamento al Def: "Nessuna incostituzionalità nella nota di aggiornamento", cosa sulla quale Pierre Moscovici deve averlo rassicurato. E, manco a dirlo, a completare la giornata idilliaca dopo una settimana dedicata (ma Fico, qui non c'entra) agli insulti e agli attacchi: "Il commissario Moscovici sarà tra poco in Italia quindi si continuerà il dialogo".

Anche da parte di Moscovici, i toni (su Twitter) sono decisamente concilianti: "Discussione positiva con Roberto Fico: apprezzabile discorso pro-europeo. Un primo contatto che ha permesso di comprendere le meglio le rispettive posizioni. Più il clima è disteso, più il nostro dialogo può essere costruttivo".

