Riprese le ricerche di Nardi e Ballard, dispersi da due settimane sul Nanga Parbat

Domenica mattina, alle 12.30 ora locale, due elicotteri della aviazione militare pakistana hanno ottenuto l’autorizzazione definitiva al decollo e al volo fino al campo base del K2 per riprendere le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard, i due alpinisti dispersi da due settimane sul Nanga Parbat. Lo rivela la pagina Facebook di Nardi, che spiega come "i velivoli hanno effettuato il volo in assetto di massima allerta essendo la zona del K2 lungo il confine con l’India".

"I piloti - si legge ancora - hanno volato radenti le morene del Baltoro, fino a raggiungere il campo base e caricare Alex Txikon con il suo gruppo e attrezzatura per poi rientrare immediatamente nell’area di sicurezza fuori dal ghiacciaio. Gli elicotteri hanno fatto rifornimento a Paju in salita e stanno andando ora a Skardu. Dopo i rifornimenti, voleranno con maggiore tranquillità verso sud, quindi nell’area interna del Pakistan, dove si trova il Nanga Parbat per raggiungerne il campo base e possibilmente campo 1. Qui i cuochi, l’ufficiale di collegamento e Ali Sadpara, con gli altri due alpinisti pakistani, hanno predisposto le piazzole di atterraggio".

