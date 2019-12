Repubblica Ceca, sparatoria in ospedale: morti salgono a 6

di mrc/scp

Praga (Repubblica Ceca), 10 dic. (LaPresse/AFP) - E' salito a sei morti il bilancio della sparatoria che si è verificata in un ospedale nella città ceca di Ostrava. Lo ha riferito il primo ministro, Andrej Babis. "Ci sono stati 4 morti e sfortunatamente sono morte anche le due persone ferite in modo grave", ha dichiarato Babis in tv. La polizia ha riferito che l'autore della sparatoria è ancora in libertà.

