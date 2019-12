Reporters sans frontières: 49 giornalisti morti nel 2019

di scp

Parigi (Francia), 17 dic. (LaPresse/AFP) - Quarantanove giornalisti sono stati uccisi in tutto il mondo nel 2019, il bilancio delle vittime più basso degli ultimi 16 anni. Lo ha reso noto Reporters sans frontières (Rsf). La maggior parte ha perso la vita a causa dei conflitti in Yemen, Siria e Afghanistan, mentre 10 solo in Messico. "L'America Latina, con un totale di 14 giornalisti uccisi in tutto il continente, è diventata mortale come il Medioriente", afferma Christophe Deloire, segretario generale di Rsf. L'organizzazione ammonisce che "il giornalismo rimane una professione pericolosa".

