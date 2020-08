Regno Unito, treno deraglia in Scozia. Sturgeon: Incidente grave

di lcl

Londra (Regno Unito), 12 ago. (LaPresse/AP) - Un treno è deragliato in Scozia sulla linea ferroviaria vicino a Stonehaven, a circa 160 chilometri a nord est di Edimburgo. La polizia britannica ha riferito che gli agenti sono stati allertati alle ore 9:43. Sul posto sono sopraggiunti polizia, ambulanze, un'aeroambulanza e autopompe. Non ci sono state segnalazioni immediate di feriti. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha twittato che si è trattato di "un incidente estremamente grave".

