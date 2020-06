Regno Unito, polizia antiterrorismo assume direzioni indagini su attacco Reading

Reading (Regno Unito), 21 giu. (LaPresse/AP) - Dopo voci non ufficiali e smentite, la polizia britannica ha reso noto che sta trattando l'attacco con coltello avvenuto ieri in un parco a Reading, a 40 miglia da Londra, come un episodio terroristico. Dean Haydon, coordinatore della polizia antiterrorismo del Regno Unito, ha affermato che sta assumendo la direzione delle indagini su quanto accaduto. Tre persone sono state uccise e altre tre ferite gravemente nel Forbury Gardens Park di Reading ieri sera. Un uomo di 25 anni è sotto custodia.

