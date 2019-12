Regno Unito, Merkel: Stretta collaborazione con Johnson

di vln

Berlino (Germania), 13 dic. (LaPresse/AFP) - La cancelliera tedesca Angela Merkel si è congratulata con il premier britannico Boris Johnson per la sua "chiara vittoria" alle elezioni dichiarando di voler collaborare con Londra per una "stretta collaborazione". "Non vedo l'ora di continuare la cooperazione per l'amicizia e una stretta collaborazione tra i nostri due paesi", ha detto in una nota pubblicata dal suo portavoce su Twitter.

