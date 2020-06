Regno Unito, lieve incidente d'auto per Johnson: premier illeso

di lcl

Londra (Regno Unito), 17 giu. (LaPresse/AP) - Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato coinvolto in un incidente automobilistico mentre lasciava il Parlamento, dopo che un uomo che manifestava a favore dei curdi è corso davanti al veicolo. L'ufficio del primo ministro ha confermato che Johnson era in macchina e che non ha riportato alcuna lesione. Il filmato pubblicato sui social media mostra il manifestante correre verso la Jaguar argentata che usciva dalle porte del Parlamento accompagnata da una motocicletta della polizia e da un veicolo di supporto della Range Rover. La macchina di Johnson ha frenato all'improvviso ed è stata tamponata dalla Range Rover.

