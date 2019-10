Regno Unito, Johnson: Sconvolto da ritrovamento 39 corpi

di mad

Milano, 23 ott. (LaPresse) - "Sono sconvolto da questo tragico incidente nell'Essex. Ricevo aggiornamenti regolari e il ministero degli Interni lavorerà a stretto contatto con la polizia dell'Essex per stabilire esattamente cosa sia successo. I miei pensieri sono con tutti coloro che hanno perso la vita e i loro cari". Così in un tweet il primo ministro britannico Boris Johnson esprime il suo dolore dopo il ritrovamento di 39 corpi in un camion nell'Essex.

