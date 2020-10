Regno Unito, Johnson: "No lockdown ma tre livelli di emergenza"

Un nuovo "lockdown generalizzato" sarebbe forse logico ma "non è la cosa giusta". Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson parlando alla Camera dei Comuni. Johnson ha spiegato per che ci saranno "tre livelli" di emergenza che porteranno a diverse misure per contenere la pandemia da Covid-19 in diverse aree del Paese.

