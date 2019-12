Regno Unito, Johnson: Brexit realizzata nei tempi il 31 gennaio

Milano, 13 dic. (LaPresse) - "La Brexit sarà realizzata nei tempi, il 31 gennaio". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson parlando a Londra dopo la vittoria. "In questa elezione - ha aggiunto - abbiamo avuto persone che non hanno mai votato per i conservatori finora, che invece ci hanno votato. Con questo mandato realizzeremo la Brexit, ponendo fine alle assurdità di questi tre anni".

