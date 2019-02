Regno Unito, il Parlamento contro Facebook: "Basta fare i gangster digitali"

I parlamentari britannici chiedono una maggiore regolamentazione dei social media, in particolare di Facebook, per impedire loro di diffondere notizie false e di agire come "gangster digitali". "Aziende come Facebook non dovrebbero essere autorizzate a comportarsi come gangster digitali nel mondo online", si legge in un report lungo più di 100 pagine pubblicato oggi. "Deve esserci un cambiamento radicale nell'equilibrio di potere tra queste piattaforme e il pubblico, e l'era di inadeguata autoregolamentazione deve finire", ha affermato Damian Collins, presidente della commissione su diritti digitali, cultura, media e sport della Camera dei comuni (DCMS), "i diritti dei cittadini devono essere legalmente stabiliti, richiedendo alle aziende tecnologiche di aderire a un codice di condotta sancito da una legge del Parlamento e supervisionato da un regolatore indipendente", ha aggiunto.

Facebook è da mesi nel mirino di questa commissione, come parte di un'indagine sul fenomeno delle fake news e del suo impatto sulle recenti consultazioni nel Regno Unito, incluso il referendum sulla Brexit del giugno 2016.

