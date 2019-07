Regno Unito, il ministro delle Finanze: Dimissioni se Johnson premier

di mad

Londra (Regno Unito), 21 lug. (LaPresse/AFP) - Il ministro delle Finanze britannico, Philip Hammond, ha annunciato che si dimetterà nel caso in cui Boris Johnson diventasse premier, affermando che non potrebbe mai essere d'accordo con la sua strategia per la Brexit.

