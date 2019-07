Regno Unito, Boris Johnson è primo ministro. "Brexit entro il 31/10 senza se e senza ma"

È il 14esimo premier britannico a servire sotto il regno di Elisabetta. Il presidente del Consiglio europeo Tusk: "Non vedo l'ora di incontrarci per discuterne in dettaglio"

Boris Johnson è stato formalmente nominato primo ministro del Regno Unito dalla regina Elisabetta II. È il 14esimo premier britannico a servire sotto il regno di Elisabetta. A dare l'annucio Buckingham Palace: "Johnson ha accettato l'offerta di Sua Maestà e le ha baciato la mano durante l'investitura come primo ministro". Johnson succede a Theresa May, che si è dimessa a causa del fallimento nell'attuazione della Brexit.

Nel suo primo discorso da primo ministro del Regno Unito, Johnson ha assicurato: "Usciremo dall'Ue il 31 ottobre, senza se e senza ma. Faremo un accordo nuovo e migliore". Sul tema è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, in una lettera indirizzata proprio al neo primo ministro: "Caro Johnson, caro Boris, vorrei congratularmi per la nomina a primo ministro del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Non vedo l'ora di incontrarci per discutere - in dettaglio - della nostra cooperazione".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata