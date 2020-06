Regno Unito, accoltellamento a Reading: 3 morti e 2 feriti

di abf

Roma, 20 giu. (LaPresse) - Tre persone sono morte e due sono rimaste ferite gravemente e sono ora in terapia intensiva in ospedale. E' il bilancio dell'accoltellamento in un parco a Reading, in Inghilterra.

Una fonte ha riferito al Daily Telegraph che tre persone sono state dichiarate morte sulla scena dell'attacco e due sono state trasferite al pronto soccorso del Royal Berkshire Hospital, dove sono in rianimazione.

La polizia ha bloccato l'accesso Forbury Gardens e ha isolato alcune strade.

