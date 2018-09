Regeni, Fico da Al-Sisi: Senza passi avanti rapporti tesi e complicati

di npf/abf

Roma, 17 set. (LaPresse) - Sulla vicenda Regeni "dobbiamo arrivare a un processo che senza dubbio sarà complicato ma serve un passo avanti. Senza questo passo in avanti, è chiaro e l'ho detto anche al presidente del Parlamento egiziano, che i rapporti tra i Parlamenti sono molto complicati. Senza passi avanti seri e sostanziali in un processo che porti a una verità definitiva per prendere gli uccisori di Giulio Regeni e non solo quelli materiali i rapporti sono complicati, poco sereni, sono tesi". Così il presidente della Camera Roberto Fico dopo aver incontrato il presidente della Repubblica araba d'Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi. "Ho detto al presidente Al-Sisi che questo è il punto all'ordine del giorno, questo il punto per l'opinione pubblica italiana, per la famiglia Regeni e per lo Stato italiano", ha aggiunto.

