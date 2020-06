Recovery fund, Macron: Faremo di tutto per convincere nostri partner

di lcl

Milano, 29 giu. (LaPresse) - "Sono felice di incontrare Angela Merkel per andare avanti nel piano di ripresa europeo che consentirà di superare la crisi economica e sociale. Faremo di tutto per convincere i nostri partner. L'Europa ne ha bisogno". Così su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron, volato a Berlino per incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel.

