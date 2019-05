Record di approvazione per Trump: tocca quota 46%

L'approvazione per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raggiunto un nuovo picco nella seconda metà di aprile: è salita al 46% rispetto al 45% della prima parte del mese. È il dato più alto mai ottenuto sinora dal repubblicano in un sondaggio Gallup, in questo caso condotto su 1.024 adulti in tutta la nazione dal 17 al 30 aprile, con margine d'errore del 4%.

Tra i repubblicani intervistati, fa sapere The Hill, il 91% attribuisce al magnate valutazione positiva, un punto al di sotto del record del novembre scorso. Tra i democratici, il 12% esprime approvazione per il suo lavoro, mentre fra gli indipendenti il dato è calato dal 39% della prima metà di aprile al 37%. A contribuire alle valutazioni positive sono i buoni risultati economici.

