Kenya, volontaria italiana di 23 anni rapita da una banda armata

Una volontaria italiana di 23 anni è stata rapita in Kenya. La donna è stata sequestrata da una banda armata, che l'ha prelevata da un villaggio nel sud-est del Paese, sparando e ferendo cinque residenti nel raid. "Gli aggressori hanno sparato indiscriminatamente ai residenti" prima di rapire la volontaria durante l'attacco, avvenuto martedì sera a Chakama, un piccolo villaggio nella contea costiera di Kilifi, ha riferito la polizia in un comunicato.

La giovane si chiama Silvia Romano e lavora come volontaria per l'organizzazione Africa Milele Onlus che ha sede a Fano, nelle Marche. "Non sono state stabilite le ragioni dell'attacco né l'identità degli aggressori. Nel frattempo, invitiamo i cittadini a riferire tempestivamente al più vicino ufficiale di polizia o stazione di polizia nel caso in cui vedano i criminali con la donna rapita", ha riferito il servizio di polizia nazionale, secondo quanto si legge sul sito.

Police looking for suspected Al-Shabab militants who kidnapped a 23-year-old Italian woman in Chakama town, about 80 kilometres west of Malindi town. Incident left 5 people injured one of them seriously.#JeffAndHamoOnHot @KoinangeJeff @HamoProf pic.twitter.com/oH1MGfnhsD — The African Voice (@teddyeugene) 21 novembre 2018

Nel frattempo la procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona a scopo di terrorismo in relazione al rapimento.

Titolare del fascicolo è il sostituto procuratore Sergio Colaiocco. Della vicenda si occupa il Ros dei carabinieri che, su delega della procura, è in contatto con le autorità del Kenya per uno scambio di informazioni.

L'unità di Crisi della Farnesina si è immediatamente attivata e lavora in stretto contatto con l'Ambasciata d'Italia a Nairobi e con la famiglia della cooperante. Come in tutti i casi di rapimenti all'estero la Farnesina manterrà il più stretto riserbo sulla vicenda nell'esclusivo interesse della connazionale.

Presidente Onlus - "Non mi capacito ancora, non riesco a metabolizzare ancora. E' accaduto in un posto rurale del Kenya dove ci sono quattro capanne in croce (la comunità di Chakama, a circa 80 chilometri ad ovest da Malindi, ndr). Non è un posto dove succedono queste cose", ha detto a Radio Capital Lilian Sora, presidente di Africa Milele Onlus. "Non ci sono negozi lì, non ci sono segni di progresso. Non ci sono mai state minacce. Da giù non mi arrivano notizie certe su chi fossero" le persone che l'hanno sequestrata e "non sappiamo se siano banditi che cercano soldi o terroristi, Silvia era lì dagli inizi di novembre", aggiunge Lilian Sora.

