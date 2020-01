Raid americano a Baghdad: ucciso il generale iraniano Soleimani

Sempre più alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. In un raid americano vicino all'aeroporto di Baghdad è stato ucciso il generale Qassem Soleimani, uno degli uomini più importanti del regime iraniano, leader delle forze di elite di Teheran. Il dipartimento della Difesa americano ha comunicato che Soleimani è stato ucciso perché "stava attivamente sviluppando piani per attaccare diplomatici Usa e membri dei servizi in Iraq e in tutta la Regione". Ora il rischio è quello di una vendetta da parte dell'Iran come ha già sottolineato il leader supremo iraniano, l'ayatollah Khamenei che ha detto che una "dura ritorsione attende gli Stati Uniti" dopo l'attacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata