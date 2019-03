Ragazza italiana uccisa a Manchester: fermati due ventenni

Lala Kamara, 26enne di Brescia, è stata uccisa a Manchester. Lo riporta il Giornale di Brescia, spiegando che la giovane, di origini senegalesi è stata trovata morta sabato scorsa nella sua casa nella città inglese, dove viveva da oltre tre anni. Lala avrebbe dovuto iniziare lunedì il suo lavoro come infermiera dopo aver vinto un concorso. La polizia inglese ha già fermato i due presunti responsabili: un 21enne e un 25enne.

L'autopsia sul corpo di Lala era prevista lunedì, ma i risultati non sono ancora noti. La polizia aveva fatto sapere, citata da Indipendent, che la causa della morte era "sospetta". Secondo l'ispettore Dan Clegg, della Greater Manchester Police, "non lasceremo nulla d'intentato per dare ai familiari la risposta che meritano", "dobbiamo ancora conoscere la causa della morte della donna, ma le circostanze in cui è stata trovata ci portano a pensare che il suo decesso sia purtroppo sospetto". La polizia ha chiesto ai cittadini in possesso di informazioni di condividerle con le autorità.

