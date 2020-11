Quebec City, Polizia: Preso presunto killer, ha agito per motivi personali

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - La polizia di Quebec City, in Canada, ha fermato il presunto killer che nella notte di Halloween ha accoltellato diverse persone per le strade del centro storico, uccidendone 2 e ferendone 5. Si tratta di un giovane di 20 anni, fermato nei pressi nel porto vecchio. Secondo la polizia, il giovane avrebbe agito per motivi personali.

