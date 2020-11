Quebec City, accoltellate diverse persone per strada: caccia all'uomo

di lca

Quebec City (Canada), 1 nov. (LaPresse/AP) - Caccia all'uomo a Quebec City dove la polizia sta cercando un uomo vestito con abiti medievali e armato di un'arma a lama che ha lasciato dietro di sé diverse vittime, accoltellate per strada. La polizia ha precisato che gli attacchi sono avvenuti durante la serata di Halloween e ha chiesto alle persone della zona di restare in casa. Ancora non si sa quante persone siano rimaste ferite, la gravità delle loro ferite o un possibile motivo degli attacchi.

