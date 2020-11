Quebec City, 2 morti e 5 feriti nell'attacco di Halloween: fermato un uomo

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - È di 2 morti e 5 feriti il primo bilancio dell'attacco di Halloween avvenuto a Quebec City, in Canada, nella notte di sabato. Lo rende noto Radio Canada, citata dai media locali. Gli accoltellamenti sono avvenuti nella zona vicino all'assemblea nazionale. La polizia cittadina ha inoltre annunciato di aver fermato intorno all'una del mattino un sospetto e ha chiesto ai cittadini e ai residenti in zona di rimanere in casa. Il portavoce della polizia Etienne Doyon ha inoltre chiarito che tutto "resta ancora da stabilire, ma questi sono attacchi seri", invitando chiunque abbia informazioni a chiamare i servizi di emergenza.

