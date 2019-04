Pulitzer, vincono le inchieste su Trump del New York Times e Wall Stret Journal

Il New York Times e il Wall Street Journal hanno vinto il premio Pulitzer per le loro inchieste sul presidente Usa Donald Trump e sulla sua famiglia. In particolare, il Nyt ha vinto il prestigioso premio giornalistico per la sua indagine sul patrimonio della famiglia Trump, mentre il Wsj ha vinto per l'inchiesta sui pagamenti versati da Trump a due donne durante la sua campagna presidenziale, per comprare il loro silenzio su presunte relazioni avute con lui.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata