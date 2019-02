Albania, dure proteste contro il premier Rama: manifestanti irrompono nella sede del governo

Si infiamma la protesta contro il premier Edi Rama in Albania. Una decina di dimostranti è entrata nella sede del governo di Tirana, salendo al primo piano, dopo che la folla ha sfondato il cordone di sicurezza e occupato il piazzale antistante l'edificio. Un gruppo di manifestanti che partecipa alla protesta convocata dall'opposizione contro il premier, di cui chiede le dimissioni accusandolo di corruzione, ha anche lanciato fumogeni e pietre contro l'edificio del governo, controllato da un imponente dispiegamento di forze di polizia, che per respingere i manifestanti hanno usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Lo slogan più ripetuto: "Rama vattene".

Rama, che ha dato il via nel 2017 al suo secondo mandato come primo ministro, aveva annunciato che non sarebbe stato in città durante le proteste. Aveva infatti in programma di andare a Valona per incontrare gli abitanti. Rama è regolarmente contestato dalla principale formazione d'opposizione, il Partito democratico di centrodestra.

L'opposizione, formata da cinque partiti di centrodestra e centrosinistra, accusa il premier di "collusione con il crimine organizzato" e di aver "gettato il Paese nella corruzione e nella miseria". Chiede la formazione di un governo tecnico che organizzi elezioni legislative anticipate. La retorica politica nel Paese è caratterizzata da duri e violenti attacchi verbali, anche con gravi accuse tra cui proprio quelle di corruzione e legami con il crimine organizzato.

