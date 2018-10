Presidenziali in Brasile, i programmi di Bolsonaro e Haddad: i punti chiave

I due candidati al ballottaggio delle presidenziali brasiliane di domenica 28 ottobre hanno programmi diametralmente opposti. Seguono i punti principali delle proposte del favorito, l'esponente di estrema destra ed ex militare di 63 anni, Jair Messias Bolsonaro, e dello sfidante del Partito dei lavoratori (PT), l'accademico ed ex sindaco di San Paolo di 55 anni, Fernando Haddad.

Slogan - Bolsonaro: 'Il Brasile prima di tutto, Dio prima di tutti'. Haddad: 'Il popolo felice di nuovo'. -

Economia - Bolsonaro: riduzione del debito del 20% tramite privatizzazioni; creazione di un sistema parallelo di pensionamento per capitalizzazione; creazione di un super ministero dell'Economia. Haddad: fine del congelamento della spesa pubblica deciso dal governo del presidente uscente Michel Temer; interruzione delle privatizzazioni; riduzione del debito grazie al "ritorno al pieno impiego" e a misure contro l'evasione fiscale.

Sicurezza - Bolsonaro: abbassamento dell'età della responsabilità penale da 18 a 17 anni; modifica della legge sul porto d'armi, per rendere più facile possederne: "Le armi sono strumenti che possono essere usati per uccidere o per salvare delle vite, dipende da chi le usa". "Tutela giuridica" dei poliziotti che in servizio uccidono dei sospettati con la propria arma. "Definire le invasioni di proprietà rurali o urbane come terrorismo". Haddad: cambiamento dell'attuale politica antidroga, "sbagliata, ingiusta e inefficace", sulla base dell'esperienza di depenalizzazione di altri Paesi. "La politica di controllo delle armi da fuoco va migliorata, rafforzando la tracciabilità". Miglior coordinamento dei servizi segreti per lottare contro il crimine organizzato.

Politica e istituzioni - Bolsonaro: "Vogliamo un governo decente, diverso da tutto ciò che ci ha gettati nella crisi etica, morale e di bilancio". Dimezzamento del numero dei ministeri, portandoli a 15, per limitare gli accordi tra partiti. Haddad: "più trasparenza", considerando che "la lotta alla corruzione non può servire a criminalizzare la politica".

Stato di diritto - Bolsonaro: "Smetteremo di fare l'elogio di dittature assassine", riferimento al Venezuela, "e di denigrare democrazie importanti come gli Stati Uniti, l'Italia o Israele". Haddad: "Il Brasile deve riprendere e approfondire la sua politica d'integrazione latino-americana e la collaborazione Sud-Sud (in particolare con l'Africa) per sostenere multilateralismo, ricerca di soluzioni con il dialogo e rifiuto dell'uso della forza".

Educazione - Bolsonaro: rinnovamento dei programmi scolastici, con "più matematica, scienze e portoghese" e "senza indottrinamento né sessualizzazione precoce". Apertura di scuole gestite dai militari. Haddad: valorizzare nei programmi educativi "una prospettiva inclusiva, non razzista, non sessista e senza discriminazione della comunità Lgbt".

Aborto (*voce non inclusa nei programmi ufficiali, ma su cui i candidati si sono espressi) - Bolsonaro: mettere il veto a ogni tentativo di modificare la restrittiva legge per aumentare i diritti delle donne di accedere alle interruzioni volontarie di gravidanza (legali solo in caso di stupro, rischio per la madre o grave malformazione celebrale del feto). Haddad: si è definito "personalmente contrario" ad aumentare il diritto delle donne alle Ivg e l'11 ottobre, dopo aver fatto visita alla Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile (Cnbb) ha garantito che i suoi valori sono allineati a quelli che la Chiesa cattolica "considera essenziali", come "la tutela della vita".

Ambiente - Bolsonaro: forte del sostegno della potente lobby dell'industria agricola in Parlamento, intende fondere i ministeri di Ambiente e Agricoltura. Non ha citato né la deforestazione, né il riscaldamento globale, né gli accordi di Parigi sul clima. Haddad: prevede l'obiettivo di sradicare la deforestazione entro il 2022 senza ridurre la produzione agricola, con un "uso più efficace" delle terre coltivabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata