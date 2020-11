Precipita elicottero in Egitto: 8 peacekeeper morti

Sale a 8 il bilancio dei peacekeeper morti nello schianto di un elicottero nella penisola del Sinai in Egitto. Tra le vittime ci sono sei americani, un francese e un ceco, mentre un nono peacekeeper è rimasto gravemente ferito, anche quest'ultimo sarebbe americano. Il velivolo della Multinational force and observers (Mfo) era in missione di routine. Non sono stati ancora rilasciati i nomi delle vittime in attesa della comunicazione alle loro famiglie.

