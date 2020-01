Pompeo su Twitter: Iracheni danzano nelle strade

di ect

Milano, 3 gen. (LaPresse) - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha pubblicato su Twitter un video che mostra un corteo di persone sfilare lungo una strada sventolando una lunga bandiera irachena dopo il raid Usa a Baghdad che ha portato alla morte del capo delle forze al-Quds, Qassem Soleimani. "Gli iracheni-iracheni ballano in strada per la libertà; grati che il generale Soleimani non ci sia più", ha scritto Pompeo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata