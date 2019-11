Pompeo: Iran usa Jihad palestinese per colpire nostro alleato Israele

di ect

Milano, 16 nov. (LaPresse) - "L'Iran usa il suo delegato terroristico, il Jihad islamico palestinese, per colpire il nostro grande alleato Israele. L'Iran non vuole pace nella regione. Non vuole che il popolo palestinese prosperi. Vuole più conflitti". Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri americano, Mike Pompeo. "Fino a quando non affronteremo le minacce dell'Iran, il ciclo di violenza continuerà", afferma.

