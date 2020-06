Polonia, exit poll: Duda in testa con 41% voti, si va a ballottaggio

di lcl

Varsavia (Polonia), 28 giu. (LaPresse/AP) - Secondo il sondaggio condotto da Ipsos il presidente polacco conservatore, Andrzej Duda, ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni presidenziali, ma meno del 50% necessario per vincere al primo turno. Secondo la proiezione Duda avrebbe ottenuto il 41,8% dei consensi e lo sfidante principale, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski si sarebbe fermato al 30,4%. Se gli exit poll saranno confermati dai risultati ufficiali, Duda dovrà affrontare Trzaskowski al ballotaggio in programma per il 12 luglio.

