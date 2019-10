Polonia, consevatori Pis vincono elezioni: oltre 45% a spoglio quasi concluso

di mrc/vln

Varsavia (Polonia), 14 ott. (LaPresse/AFP) - I conservatori nazionalisti al potere in Polonia vincono le elezioni con il 45,16% dei voti, secondo i risultati ufficiali sull'82,79% dei collegi elettorali, rilasciati questa mattina. Il Law and Justice Party (PiS) di Jaroslaw Kaczynski ottiene così la maggioranza assoluta per un nuovo mandato di quattro anni. Il principale gruppo di opposizione, la Civic Coalition (KO, Centrist), è molto indietro con il 26,10% dei voti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata