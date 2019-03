Petizione anti-Brexit supera tre milioni di firme: tra i sostenitori anche Hugh Grant ed Annie Lennox

Ci sono anche star come l'attore Hugh Grant e la cantante Annie Lennox degli Eurythmics tra i firmatari della petizione online che chiede alla premier britannica Theresa May di revocare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, revoca che implicherebbe l'annullamento della Brexit e la permanenza di Londra nell'Ue. La petizione ha già raccolto più di tre milioni di firme, un successo folgorante appena due giorni dopo il suo lancio. Affinché una petizione venga discussa in Parlamento è necessario superare la soglia delle 100mila firme, che è stata dunque ampiamente superata.

