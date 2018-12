Peschereccio con 11 migranti a bordo si dirige verso Malta. Dieci giorni di odissea

Attraccherà a Malta Nuestra Madre Loreto, peschereccio spagnolo con a bordo 11 migranti salvati da un naufragio lo scorso 23 novembre. "Il Governo spagnolo comunica a Nuestra Madre de Loreto di dirigersi verso Malta. Dopo 10 giorni in mare, senza notizie, un'evacuazione medica effettuata in elicottero e un forte temporale, giocando senza scrupoli con la sicurezza delle persone a bordo", ha comunicato su Twitter l'ong Open Arms.

"L'imbarcazione 'Nuestra Madre Loreto' si dirige verso Malta per far sbarcare gli 11 migranti che restano a bordo", ha confermato in una nota la vicepremier spagnola. "Il capitano dell'imbarcazione si è visto annunciare questa notte che poteva recarsi a Malta, verso cui ha cominciato a dirigersi", aggiunge. Il governo socialista spagnolo sottolinea inoltre che "la politica migratoria europea deve essere comune" e che "tutti dobbiamo rispettare le norme internazionali e comunitarie".

Tutto è cominciato il 22 novembre, quando il peschereccio spagnolo 'Nuestra Madre Loreto' ha accolto a bordo 12 migranti originari di Niger, Somalia, Sudan, Senegal ed Egitto - salvati da un gommone al largo della Libia: da allora i migranti coabitano sul peschereccio con i 13 membri dell'equipaggio, in attesa di un porto di attracco. In un primo momento il governo di Madrid aveva chiesto alla Libia di farsi carico dei migranti, come previsto dal diritto internazionale, ma dopo che non ci era riuscito aveva "avviato le pratiche con i governi di Italia e Malta" le cui coste erano vicine a dove si trovava l'imbarcazione, "con l'obiettivo di favorire una soluzione alternativa, rapida e soddisfacente" per accoglierli, aveva fatto sapere Madrid.

Il capitano Pascual Dura si era lamentato che né Italia né Malta avevano accordato l'autorizzazione a entrare nei loro porti e aveva avvertito di una situazione "limite" a bordo, con solo sei giorni di provviste e una tempesta in arrivo. A quel punto la ong spagnola Proactiva Open Arms aveva portato assistenza all'imbarcazione. Grazie all'appoggio della ong uno dei 12 migranti, che secondo quanto ha spiegato ad AFP una portavoce dell'organizzazione era "in stato di disidratazione molto elevato", era stato evacuato verso Malta in elicottero da soccorritori maltesi. Secondo la portavoce, l'imbarcazione spagnola si trova attualmente "a 12 miglia nautiche dalla costa di Malta e una barca della guardia costiera maltese uscirà" per andarle incontro e riportare a terra gli 11 migranti.

Venerdì l'Alto commissariato Onu per i rifugiati aveva chiesto una "soluzione urgente", precisando di avere espresso al governo spagnolo "la sua profonda preoccupazione davanti alla possibilità di un ritorno forzato in Libia delle persone soccorse". La Spagna è diventata quest'anno la prima porta di ingresso dei migranti in Europa, prima dell'Italia, ma la rotta del Mediterraneo centrale resta la più pericolosa.

