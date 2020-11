Perù, proteste contro nuovo presidente: 2 morti, si dimettono ministri

di lcl

Lima (Perù), 15 nov. (LaPresse/AP) - Almeno due persone sono morte per ferite d'arma da fuoco a Lima, in Perù, nel corso delle proteste che da giorni vanno avanti per chiedere le dimissioni del presidente ad interim Manuel Merino. La tensione ha portato alle dimissioni di almeno nove membri del gabinetto del presidente, che ha preso i poteri dopo la cacciata dell'ex presidente Martin Vizcarra. Il leader del Congresso ha programmato una sessione di emergenza per discutere le dimissioni del leader. Le autorità hanno riferito che le due vittime erano due ragazzi di 24 e 25 anni.

