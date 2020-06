Personale non dichiarato, violazione della legge: anche il ministro Mohamed Amekraz, coinvolto

In un momento in cui i marocchini attendono le dimissioni di Mustapha Ramid dal governo a seguito dello scandalo della sua collaboratrice in materia di sicurezza sociale, sta emergendo un altro caso di lavoro nascosto dove l’eroe/protagonista è il ministro del lavoro Mohamed Amekraz. Questo è quanto riporta il sito barlamane.com/fr. Si legge: “Comportamento fraudolento, ricorso a lavori in nero, elusione di norme legali, mancanza di copertura legale, sociale e sanitaria per i propri dipendenti, nuove mode da parte di funzionari del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (PJD, islamista). Dopo lo scandalo del Ministro per i diritti umani (ed ex Ministro della Giustizia), Mustapha Ramid, un'altra figura del PJD è accusata di aver esposto i suoi collaboratori a precarietà professionale e di aver dimenticato di assumerli dichiarandoli alla previdenza sociale e quindi privandoli dei loro diritti”.

Barlamane.com ha saputo che il Ministro del Lavoro Mohamed Amekraz, a sua volta, ha assunto personale non dichiarato nel suo studio legale (Delimi Ibrahim: 2000 dirham al mese, non dichiarati al Fondo previdenziale; Fatiha Olbad, collaboratrice del Ministro Amekraz tra il 2009 e il 2010, poi nel 2016 con un compenso non superiore a 1.500 dirham al mese, senza essere dichiarata alla previdenza sociale, dipendente sotto contratto pagato dalla società al 50% del salario minimo) .

“Amekraz, che sta attualmente lavorando per ampliare la portata dei reati relativi al lavoro in nero rafforzando il sistema investigativo e di controllo ad esso relativo, - si legge ancora - è sospettato di appoggiare un sistema che stabilisce la violazione permanente dei diritti fondamentali, in particolare quelli sociali, di alcuni suoi collaboratori. Gli itinerari individuali di tutti coloro che non sono stati dichiarati dai due ministri islamisti hanno portato all'instabilità professionale e economica. Il ricorso al lavoro in nero ha accentuato le precarie condizioni economiche e sociali di queste persone . L'opinione pubblica, irritata, esige le immediate dimissioni di Mustapha Ramid, accusato di aver eluso le regole del lavoro, di incoraggiare attività professionali non dichiarate, che dimostrano, in definitiva, di non essere legali”.

Secondo barlamane.com, “le attività economiche non dichiarate verrebbero incorporate nelle pratiche dei funzionari responsabili PJD. L'assenza di dichiarazione dei redditi dei propri dipendenti presso le autorità fiscali e le assicurazioni sociali, che non può in alcun modo essere minimizzata, solleva interrogativi sulle condizioni di impiego di questi ultimi: orario di lavoro, qualità del servizio, ecc. Questa ideologia impiegatizia, nelle strutture private dei membri del PJD, ignora le politiche di protezione sociale e incoraggia le pratiche del lavoro nascosto. Ironia della sorte, il Ministro dei diritti umani e il Ministro del lavoro assumono dipendenti il cui reddito non consente loro di sostenersi completamente e, inoltre, li privano dell’assistenza sociale, violando così le regole formali inquadrando le attività economiche e in particolare il diritto del lavoro, e queste pratiche non dichiarate sono la manifestazione di un disprezzo per il funzionamento dello Stato che rappresentano”.

