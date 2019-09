Pence: Pompeo oggi in Arabia Saudita per discute risposta ad attacchi

di scp

Washington (Usa), 17 set. (LaPresse/AFP) - Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è in viaggio per l'Arabia saudita dopo gli attacchi alle raffinerie Aramco, di cui gli Usa accusano l'Iran. Lo ha affermato il vicepresidente Mike Pence. "Il segretario di Stato è in viaggio oggi in Arabia Saudita per discutere della nostra risposta", ha detto Pence durante un discorso alla Heritage Foundation.

