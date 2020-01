Pedofilia, cardinale Barbarin assolto in appello

di scp

Parigi (Francia), 30 gen. (LaPresse/AP) - La corte d'appello di Lione ha assolto il cardinale Philippe Barbarin, per aver nascosto abusi sessuali su minori commessi da un ex prete della sua diocesi, Bernard Preynat. Barbarin, 69 anni, era stato condannato a marzo a sei mesi. Preynat, ora 74enne, rischia fino a 10 anni di carcere in quello che è il più grande processo per abusi sessuali del clero in Francia fino a oggi. È sospettato di aver abusato di circa 75 ragazzi.

