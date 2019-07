Paura ad Atene, terremoto di magnitudo 5.1: interrotte le linee telefoniche

L'epicentro è stato a 23 chilometri a nord-ovest della capitale greca. Non ci sarebbero danni o feriti. Black out elettrici

Terremoto ad Atene: una scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la regione dell'Attica causando gravi disagi alle linee telefoniche. Secondo le prime informazioni, l'epicentro è stato rilevato a 23 chilometri a nord-ovest di Atene.Le prime segnalazioni non parlano di danni o feriti, ma le linee telefoniche hanno subito numerose interruzioni per mancanza di elettricità in diverse aree della capitale. I pompieri sono intervenuti in edifici dove alcune persone sono rimaste bloccate negli ascensori. Una scossa minore di assestamento è stata avvertita poco dopo.

La connessione internet non è stata interrotta. Gli abitanti della capitale sono scesi di corsa nelle strade durante la scossa, mentre non c'è notizia di danni o feriti. Il sisma ha colpito a una profondità di 13 chilometri, secondo i media. Il governo ha precisato di non aver diffuso alcun ordine di evacuazione. Sono state decine, secondo l'emittente Ert, le persone bloccate negli ascensori nella città, che sono state liberate dai soccorritori. "Non c'è motivo di preoccuparsi, gli edifici della capitale sono costruiti per sopportare terremoti molto più forti", ha rassicurato il capo dell'agenzia di protezione anti-sisma, Efthymios Lekkas. L'epicentro è stato registrato vicino all'area dove un sisma di magnitudo 5.9 causò la morte di 143 persone nel 1999. "Per ora non possiamo essere sicuri che sia stata la scossa principale", ha sottolineato il sismologo Gerassimos Papadopoulos, citato da Ert, aggiungendo che ci sono state "già almeno tra altre piccole scosse, segnale positivo". Ha poi chiesto agli ateniesi di "restare calmi" ma "psicologicamente pronti ad altre scosse di assestamento".



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata