Parigi, uomo forza blocco e si schianta con auto contro Grande Moschea

di dab

Milano, 21 set. (LaPresse) - Un'automobile si è schiantata nella grande moschea di Colmar, a Parigi, questa stasera poco dopo le 19. Non ci sarebbero altri feriti al conducente del veicolo, una Citroen C4 grigia. A riportarlo è il sito 'Dna', che pubblica anche le foto e un video della macchina. Il veicolo ha forzato dei blocchi di legno su avenue de Paris, prima di abbattere il portale della moschea e terminare la folle corsa contro un muro dell'edificio. Sul posto sono accorse le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. "Un individuo ha lanciato il suo veicolo contro l'ingresso della Grande Moschea poco prima delle 20", ha riferito la prefettura di Haut-Rhin. "Non ci sono feriti" tranne il conducente ed "è in corso un'indagine", ha aggiunto la stessa fonte. L'uomo, del quale non è stata fornita alcuna informazione, è stato arrestato dalla polizia, ha riferito una fonte della polizia, citata dal portale. Con una grave ferita sanguinante al collo, l'autista "è stato curato" al Pasteur Hospital, ha dichiarato ancora la prefettura. Molte testimonianze raccolte sui social network hanno fatto sapere che si trattava di un tentativo di attacco, ma le autorità non hanno confermato. Altre voci affermano che voleva rifugiarsi nella moschea dopo essere stato gravemente ferito in circostanze ancora da accertare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata