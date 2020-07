Parigi, riapre ufficialmente il Louvre dopo quattro mesi

(LaPresse) Il Louvre riapre le sue porte ai visitatori dopo quattro mesi di chiusura per via della pandemia da Coronavirus che è costata alle casse del museo parigino una perdita di circa 40 milioni di euro. Ingressi contingentati, obbligo di mascherine e distanziamento: queste alcune delle misure di sicurezze imposte a chi vuole visitare il museo che con i suoi 10 milioni di ingressi l'anno è il più visitato al mondo. La direzione del Louvre ha poi deciso che alcune delle gallerie nelle quali non è possibile garantire il distanziamento sociale rimarranno chiuse fino a data da destinarsi.