Parigi, quattro persone accoltellate vicino alla vecchia sede di Charlie Hebdo

Almeno quattro persone sono state accoltellate a Parigi, nell’XI arrondissement, non lontano dalla ex sede del periodico satirico 'Charlie Hebdo', dove il 7 gennaio di cinque anni fa 12 persone rimasero uccise per una strage di matrice islamica.

Tra i feriti, due dei quali sarebbero in gravi condizioni, ci sarebbe anche una donna.

L'aggressione è avvenuta in una zona vicino alla Bastiglia. È prontamente scattato l'intervento della polizia antiterrorismo parigina. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un attentato. Un uomo coperta di sangue – che potrebbe essere l'assalitore – è stato bloccato alla Bastiglia.

"Un attacco è stato condotto davanti alla vecchia redazione di Charlie Hebdo, con quattro feriti dei quali due in stato grave. In queste condizioni devo andare al ministero dell’Intero per seguire la situazione", ha dichiarato il premier Jean Castex.

Un tweet della polizia invita gli abitanti a tenersi lontano dalla zona di boulevard Richard Lenoir.

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

