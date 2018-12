Parigi, nuova protesta dei 'Gilet gialli': scontri e oltre 100 fermi sugli Champs-Élysées

Scontri sugli Champs-Élysées a Parigi dove i 'Gilet gialli' si sono radunati per il terzo fine settimana di proteste contro il caro carburanti. Attorno alle 9 di questa mattina alcuni manifestanti hanno cercato di forzare un posto di blocco della polizia a place de l'Etoile e sono stati respinti tramite l'utilizzo di gas lacrimogeni. E, dopo oltre tre ore di tafferugli, il bilancio è di oltre 100 persone fermate e 10 feriti, tra cui tre agenti.

Sono circa 36mila i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia, 5.500 a Parigi. La prima giornata nazionale di mobilitazione, il 17 novembre, aveva raccolto 282mila manifestanti, mentre alla seconda giornata il 24 novembre avevano partecipato 106mila persone, di cui 8mila a Parigi, stando alle cifre del ministero dell'Interno.

Il nuovo corteo arriva all'indomani del tentativo di mediazione (fallito) tra i dimostranti e il governo francese. E' infatti durato meno del previsto l'incontro fra il premier francese Edouard Philippe e i rappresentanti dei Gilet gialli, organizzato dopo che vari politici hanno chiesto al governo di fare un passo verso il movimento di protesta. Solo due membri della delegazione sono rimasti a Matignon, mentre altri se ne sono andati non accettando il no dell'esecutivo alla richiesta di "filmare e trasmettere in diretta" l'incontro.

Per la prima volta, nel frattempo, i Gilet gialli hanno manifestato anche a Bruxelles, dove ci son ugualmente stati scontri. Due veicoli della polizia sono stati incendiati alla fine del corteo di circa 300 persone, segnato da lanci di oggetti e sampietrini contro gli agenti, che hanno usato cannoni ad acqua. Una sessantina di dimostranti è stata fermata perché in possesso di oggetti vietati, come taglierini e fumogeni. Tra gli slogan, anche l'appello alle dimissioni del premier Charles Michel. Il quale ha commentato su Twitter, condannando "le violenze inammissibili a Bruxelles. I teppisti e i saccheggiatori dovranno essere sanzionati". In Vallonia i Gilet gialli si sono rivelati già più volte come teppisti e la polizia ha arrestato decine di persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata