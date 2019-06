Pakistan, salvati i 4 alpinisti italiani travolti dalla valanga

Sono stati tratti in salvo i 4 alpinisti italiani travolti da una valanga nella valle di Ishkoma, sulla catena dell'Hindu Kush, in Pakistan. In salvo anche le due alpiniste pakistane sopravvissute alla valanga, prelevate da un'altitudine di circa 5.600 metri. Un settimo alpinista, il pakistano Imtiaz, è invece morto travolto dalla neve e il suo corpo non è stato recuperato

I sei sopravvissuti sono stati prelevati da elicotteri e portati al Campo base, prima del trasferimento a Gilgit. Hanno riportato ferite ma nessuno di loro è in pericolo di vita. Everest Today dà anche notizia di un altro incidente in vetta: due alpinisti sul Liligo Glacier, sempre in Pakistan, sono dispersi; fanno parte di un team composto da tre persone provenienti da Cina e Hong Kong. L'esercito pakistano si sta occupando dei soccorsi.

