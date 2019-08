Pakistan: Revoca status Kashmir illegale, faremo tutto il possibile

Islamabad (Pakistan), 5 ago. (LaPresse/AFP) - Il Pakistan condanna la mossa dell'India di revocare lo status speciale del Kashmir come "illegale", insistendo sul fatto che è un territorio conteso riconosciuto a livello internazionale. "Nessun passo unilaterale da parte del governo indiano può cambiare questo status... Come parte di questa disputa internazionale, il Pakistan farà tutto ciò che è in suo potere per contrastare i passaggi illegali", ha detto il ministero degli Esteri in una nota.

