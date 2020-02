Pakistan, evade talebano che sparò a premio Nobel Malala Yousafzai

di lcl

Milano, 7 feb. (LaPresse) - Ehsanullah Ehsan, il terrorista talebano responsabile dell'attentato al premio Nobel per la pace Malala Yousafzai del 2012, e del mortale attacco alla Peshawar Army School nel 2014 in cui morirono 132 studenti, è fuggito dal carcere. Lo riporta il quotidiano The Statesman.

Il terrorista ha comunicato l'evasione in un audio da lui stesso diffuso sui social in cui ha dichiarato di essere scappato l'11 gennaio perchè la polizia pakistana non ha mantenuto le promesse fatte durante la sua resa nel 2017. Ehsanullah Ehsan non ha rivelato dove si trovi attualmente ma ha promesso che diffonderà un altro audio dove racconterà la sua prigionia.

